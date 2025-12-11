Wer eine Ausbildung in der Landwirtschaft in Schleswig-Holstein macht, muss natürlich auch mit Vieh umgehen können. In der Regel muss man dafür auch mit echten Tieren üben. Und genau diese Praxisübungen am lebenden Tier können Stress bedeuten, sowohl für die Azubis, als auch für die Tiere. Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein hat deshalb Deutschlands erstes „Agricultural Skills Lab“ (AgriSkills Lab) eingerichtet – ein Raum, in dem die Azubis an Dummys trainieren können.