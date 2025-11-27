Für den FC St. Pauli läuft es in der Bundesliga derzeit nicht gut – die Kiezkicker kassierten zuletzt acht Niederlagen in Serie. Ein Sieg am Wochenende wäre Balsam für Verein und Fans. Doch die Vorzeichen sind alles andere als günstig: Es geht gegen eine der aktuell besten Mannschaften der Welt, den FC Bayern München, und das Spiel findet in der Münchener Allianz Arena statt.
