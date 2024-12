Grünflächen, Parkanlagen und Bäume erhöhen die Lebensqualität in Städten und sind gerade in Zeiten des Klimawandels wichtig. Auch deshalb werden in Bremen jetzt 500 neue Bäume gepflanzt.

