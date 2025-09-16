„1975 – Harburg vor 50 Jahren“ – so heißt die kleine Sonderausstellung im „Planet Harburg“, dem ehemaligen Karstadt-Gebäude. Das Stadtmuseum Harburg hat sie zusammengestellt und dabei auf Fotos zurückgreifen können, die aus einem Fotowettbewerb der „Werbegemeinschaft City Harburg“ 1975 hervorgegangen sind. Herausgekommen ist eine kleine Zeitreise in die 1970er.