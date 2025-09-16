„1975 – Harburg vor 50 Jahren“ – so heißt die kleine Sonderausstellung im „Planet Harburg“, dem ehemaligen Karstadt-Gebäude. Das Stadtmuseum Harburg hat sie zusammengestellt und dabei auf Fotos zurückgreifen können, die aus einem Fotowettbewerb der „Werbegemeinschaft City Harburg“ 1975 hervorgegangen sind. Herausgekommen ist eine kleine Zeitreise in die 1970er.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“
Mehr als 9.000 Menschen kommen zur Hamburger Theaternacht15.09.2025 08:33 Uhr
Zum Start in die neue Theatersaison haben sich 33 Hamburger Bühnen bei der Theaternacht ihrem Publikum präsentiert und damit rund 9.300 Menschen angelockt. Das seien etwa 700...
Deutschland- und Weltpremieren beim Internationalen Filmfest Oldenburg 202511.09.2025 14:01 Uhr
Am Mittwochabend war große Premierenfeier des 32. Internationalen Filmfestes Oldenburg (Niedersachsen). Filmemacher:innen aus der ganzen Welt waren gekommen, um ihre Filme zu präsentieren. Seit 1994 gibt es...
32. Internationales Filmfest Oldenburg zeigt Independent-Filme aus der ganzen Welt10.09.2025 18:08 Uhr
In Oldenburg beginnt am Mittwoch das 32. Internationale Filmfest. Fünf Tage lang gibt es Kino nonstop – und zwar mit Filmen fernab des Mainstreams, aus Ländern wie...
Filmfest Hamburg 2025: Das sind die Highlights09.09.2025 14:53 Uhr
In Hamburg startet nächste Woche das 33. Filmfest. Drei Themen ziehen sich in diesem Jahr wie rote Fäden durchs Festival: Zusammenhalt, Widerstand und Humor. Insgesamt werden 118...
Ernst-Deutsch-Theater: Spielzeit startet unter neuer Leitung und mit neuem Ensemble08.09.2025 17:14 Uhr
Das Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg ist mit über 200.000 Besucher:innen pro Spielzeit die größte privat betriebene Sprechbühne Deutschlands. Geleitet wurde es bislang von Isabella Vértes-Schütter. Nach 30 Jahren...
Niki de Saint Phalle, Kusama und Murakami: Knallig bunte Ausstellung im Sprengel Museum Hannover05.09.2025 10:42 Uhr
Im Sprengel Museum Hannover (Niedersachsen) gibt es ab Samstag die neue Ausstellung „Niki. Kusama. Murakami. Love You For Infinity“ zu sehen. Sie zeigt neben den Nanas von...