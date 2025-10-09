Vor zwei Jahren wütete ein Sturm über Schleswig-Holstein und verursachte ein Rekordhochwasser. Landesweit gingen die Schäden in die Hunderte Millionen Euro. In Flensburg erlebten die Menschen den höchsten Wasserstand seit mehr als 100 Jahren. Am Mittwochabend informierte die Fördestadt ihre Bürger:innen über den aktuellen Stand der Planungen, wie der Innenhafen künftig besser vor Hochwasser geschützt werden soll.