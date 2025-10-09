Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Wie die Schweinehaltung der Zukunft aussehen wird, haben sich viele Landwirt:innen am Donnerstag auf dem Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp (Schleswig-Holstein) angesehen. Neue gesetzliche Vorgaben schreiben vor, dass Ställe für Sauen und Ferkel größer werden müssen. Doch wie genau sehen diese Änderungen aus – und können sich die Landwirt:innen den Umbau leisten?

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video01:54 Min.

Hamburg setzt auf Sonne: Neue Photovoltaikstrategie als Schlüssel zur Klimaneutralität

09.10.2025 17:37 Uhr

Hamburg diskutiert derzeit über den Weg zur Klimaneutralität – noch bis Sonntag läuft der Volksentscheid dazu. Am Donnerstag haben zwei Senatsmitglieder die neue Photovoltaikstrategie der Stadt vorgestellt....

Video02:32 Min.

125 Jahre Holstein Kiel: Testspiel gegen Aarhus wird zum emotionalen Jubiläumshighlight

09.10.2025 17:35 Uhr

Holstein Kiel feiert 125 Jahre Vereinsbestehen – in der Jubiläumswoche warten zahlreiche Highlights auf die Fans. In der Länderspielpause nutzte das Team die Gelegenheit zu einem besonderen...

Video02:24 Min.

Autogipfel in Berlin: Streit um Verbrenner-Aus ab 2035

09.10.2025 17:26 Uhr

Beim Autogipfel am heutigen Donnerstag beraten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Spitzenvertreter der Wirtschaft über die Zukunft der Automobilbranche. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) nimmt an...

Video03:05 Min.

Zwei Jahre nach Rekordhochwasser: Flensburg plant besseren Schutz für den Innenhafen

09.10.2025 17:04 Uhr

Vor zwei Jahren wütete ein Sturm über Schleswig-Holstein und verursachte ein Rekordhochwasser. Landesweit gingen die Schäden in die Hunderte Millionen Euro. In Flensburg erlebten die Menschen den...

Video02:49 Min.

Gewalt gegen Frauen: Landtag debattiert über Schutz und Prävention

09.10.2025 16:29 Uhr

Fast jeden Tag wird in Deutschland eine Frau oder ein Mädchen getötet – meist durch ihren Partner, Ex-Partner oder einen nahen Angehörigen, wie die Justizministerin betont. Mehr...

Video02:29 Min.

Bremer Unternehmen öffnen bei „Langer Nacht der Industrie“ ihre Türen

09.10.2025 14:42 Uhr

Am Mittwochabend öffneten in Bremen mehrere Industriebetriebe ihre Hallen für die Öffentlichkeit. Bei der „Langen Nacht der Industrie“ erhielten Besucher:innen seltene Einblicke in Fertigung, Maschinen und Arbeitsabläufe...

Zur Startseite