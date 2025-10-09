Wie die Schweinehaltung der Zukunft aussehen wird, haben sich viele Landwirt:innen am Donnerstag auf dem Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp (Schleswig-Holstein) angesehen. Neue gesetzliche Vorgaben schreiben vor, dass Ställe für Sauen und Ferkel größer werden müssen. Doch wie genau sehen diese Änderungen aus – und können sich die Landwirt:innen den Umbau leisten?