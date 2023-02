Wolfgang Bahro und Nadine Menz: Jetzt stehen alle Gaststars der Karl-May-Spiele 2023 fest

Die Gaststars der Karl-May-Spiele 2023 in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) stehen fest. Erst Anfang des Monats wurde verkündet, dass Volker Zack und Dustin Semmelrogge dieses Jahr am Kalkberg zu sehen sein werden – nun wurden auch die letzten Namen der Schlüsselrollen des diesjährigen Abenteuers „Winnetou I – Blutsbrüder„ bekanntgegeben.

Schauspieler Wolfgang Bahro. Foto: Laura Westermann

Wolfgang Bahro, der vielen vor allem als durchtriebener Rechtsanwalt namens Dr. Jo Gerner aus der Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt sein dürfte, schlüpft bei den diesjährigen Karl-May-Spielen in die Rolle des Gangsterbosses Santer. Damit wird er zum Gegenspieler des Apachenhäuptlings Winnetou, der zum dritten Mal von Alexander Klaws verkörpert wird. „Mit Wolfgang Bahro holen wir den größten Bösewicht des deutschen Fernsehens an den Kalkberg“, freut sich Geschäftsführerin Ute Thienel. Trotz all seiner Fernsehengagements spielt Bahro aber auch häufig Theater, gehörte viele Jahre lang zum Ensemble der Jedermann-Festspiele im Berliner Dom und hat ein eigenes Kabarettprogramm. Den direkten Kontakt zum Publikum ist er also durchaus gewohnt – und er liebe diesen auch.

Schauspielerin Nadine Menz. Foto: Lars Nitsch

Als Winnetous Schwester Nscho-tschi konnten die Karl-May-Spiele mit Nadine Menz eine charismatische Schauspielerin der jungen Generation gewinnen. Die 32-Jährige verkörpert demnach die bekannteste Frauenrolle, die es in Karl Mays Wildwest-Abenteuern gibt. „Sie bringt solch einen natürlichen Charme und solch eine Energie mit, dass sie das Publikum als Nscho-tschi regelrecht verzaubern wird“, zeigt sich Ute Thienel begeistert. Genau wie Wolfgang Bahro ist auch Nadine Menz vielen aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt, wo sie die Rolle der Ayla Höfer spielte. Aber auch für andere TV-Serien wie „Unter Uns“, „Verbotene Liebe“, „Alarm für Cobra 11 – die Autobahnpolizei“ oder Filme wie „Inga Lindström: Rosenblüten im Sand“ stand sie schon vor der Kamera. Aber auch sie ist „echtes Publikum“ durchaus gewohnt: In zahlreichen Produktionen des Jungen Theaters Bonn oder des Freien Werkstatt Theaters Köln stand sie schon auf der Bühne.

Premiere am 24. Juni

Nun geht es für beide in den Wilden Westen von Bad Segeberg. Die Premiere von „Winnetou I – Blutsbrüder“ findet am Samstag, den 24. Juni, ab 20:30 Uhr statt. Bis zum 3. September werden 72 Vorstellungen gespielt: immer donnerstags bis samstags ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr. Die Regie übernimmt erstmals der Schauspieler Nicolas König. Das Buch stammt von Autor Michael Stamp. Die Produktions- und Spielleitung liegt in den Händen von Stefan Tietgen.

Gloria Saggau mit Informationen der Karl-May-Spiele Bad Segeberg