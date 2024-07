Es geht wieder rund: Hamburger Sommerdom gestartet

Hamburg (dpa/lno) –

Höher, schneller, gruseliger: Der Hamburger Sommerdom ist am Nachmittag in eine neue Runde gestartet. Die Veranstalter hoffen auf mehr als 1,2 Millionen Besucher in den kommenden vier Wochen. Dabei sollen auch viele Neuheiten auf das große Volksfest am Feldstraßenbunker locken.

So gibt es in diesem Jahr beispielsweise mit dem Nordic Tower einen Kettenflieger, der wie ein Leuchtturm aussieht und 80 Meter hoch ist. Das Fahrgeschäft gilt den Angaben zufolge als der höchste Leuchtturm Europas.

Zu den weiteren Highlights des Sommerdoms zählen die Geisterbahn Doom, zwei Wasserbahnen, ein Beachclub und das Looping-Karussell Mondlift. Zudem kann für eine Fahrt auf dem Riesenrad eine Virtual-Reality-Brille dazu gekauft werden. Dann kann man während der Fahrt Paris am Tag und bei Nacht sehen.

Insgesamt gibt es rund 50 Fahrgeschäfte, darunter 20 für Kinder. Wie üblich gibt es mittwochs den Familientag, freitags Feuerwerke, den Regenbogentag mit Parade und die Dom-Sommerspiele für Kinder. Der Sommerdom geht bis zum 25. August.