„Watt en Schlick Festival“ in Friesland feiert zehnjähriges Bestehen

Das „Watt en Schlick Festival“ am Nordseestrand von Dangast (Niedersachsen) feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Zu dem ausverkauften Musik- und Kulturfestival an der Wattenmeerküste im Landkreis Friesland werden an diesem Wochenende wieder rund 6.000 Besucher:innen erwartet, wie die Veranstalter mitteilten. Eröffnet wird es am Freitagnachmittag 14:00 Uhr mit dem Auftritt der Brass-Band Moop Mama x Älice.

Zu dem ausverkauften „Watt en Schlick Festival“ werden an diesem Wochenende wieder rund 6.000 Besucher erwartet. (Archivbild) Sina Schuldt/dpa

Auf insgesamt fünf Bühnen unmittelbar vor dem Weltnaturerbe Wattenmeer stehen bis Sonntag insgesamt 75 Konzerte, Lesungen und Filmvorführungen auf dem Programm. Headliner ist am Samstagabend das Minimal-Techno-Duo Kiasmos aus Island und den Färöern. Am Sonntag tritt dann Sängerin und Schauspielerin Paula Hartmann auf.

SAT.1 REGIONAL/dpa