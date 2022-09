Karl-May-Spiele 2022 in Bad Segeberg gehen mit Zuschauerrekord zu Ende

Die Karl-May-Spiele 2022 gingen mit einer neuen Bestmarke zu Ende. Foto: Karl-May-Spiele/Claus Harlandt

Auch im Jahr 2022 gab es bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) wieder einen Zuschauerrekord. In diesem Sommer haben sich 406.925 Besucher:innen das Stück „Der Ölprinz“ angesehen. Zum zweiten Mal in der Geschichte der Spiele wurde damit die 400.000er-Marke überschritten und es war der achte Rekord in Folge. Und auch im kommenden Jahr wird Alexander Klaws erneut den Winnetou verkörpern.

Ute Thienel, Geschäftsführerin der Karl-May-Spiele, bedankte sich bei den Zuschauerinnen und Zuschauern der Abschlussvorstellung im ausverkauften Freilichttheater: „Das ist einfach sensationell! Damit haben wir in unseren kühnsten Träumen nicht gerechnet. Wir alle sind stolz, dass wir mit dem, was hier auf die Bühne bringen, so vielen Menschen Freude bereiten.“

Vertretungskonzept wegen Krankheitsfällen

Thienel sprach dann außerdem noch über die vielen Herausforderungen, die die Spielzeit mit sich brachte. Damit spielte sie auf diverse Umbesetzungen an, die durch Krankheitsfälle erforderlich waren. So war Winnetou-Darsteller Alexander Klaws beispielsweise an Corona erkrankt und musste insgesamt in zwölf Vorstellungen von Sascha Hödl vertreten werden. Nicolas König, der seit 30 Jahren ein Publikumsliebling am Kalkberg ist, sprang im Laufe der Spielzeit als „Nitsas-Ini“, „Bankier Duncan“, „Mokaschi“ und „Old Shatterhand“ ein.

Auch Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Toni Köppen sprach allen Mitwirkenden seinen Dank für ihren großen Einsatz aus. „Es hat einfach Spaß gemacht, diese Spielfreude zu erleben – und die Begeisterung der Zuschauer. Ich habe so manche Vorstellung in unserem Freilichttheater genossen. Als Bürgermeister bin ich sehr glücklich, dass Bad Segebergs Herz wieder kräftig schlägt.“

Inszeniert wurde „Der Ölprinz“ erstmals von Regisseur Ulrich Wiggers. Zum 21. Mal lag die Produktions- und Spielleitung in den Händen von Stefan Tietgen. Autor Michael Stamp schrieb zum 22. Mal das Textbuch für das Karl-May-Abenteuer.

Kommendes Jahr wird „Winnetou I – Blutsbrüder“ aufgeführt

Die Vorbereitungen für die 70. Saison im kommenden Jahr haben bereits begonnen. Vom 24. Juni bis zum 3. September 2023 wird die Inszenierung „Winnetou I – Blutsbrüder“ gezeigt. Das Abenteuer stand zuletzt in der Spielzeit 2013 auf dem Spielplan. Fest steht bereits jetzt, dass Alexander Klaws erneut den Winnetou verkörpern wird. Der Vorverkauf soll im Herbst beginnen.