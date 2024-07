«Watt en Schlick Festival» in Friesland beginnt

Dangast (dpa/lni) –

Das «Watt en Schlick Festival» am Nordseestrand von Dangast feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Zu dem ausverkauften Musik- und Kulturfestival an der Wattenmeerküste im Landkreis Friesland werden an diesem Wochenende wieder rund 6.000 Besucherinnen und Besucher erwartet, wie die Veranstalter mitteilten. Eröffnet wird es am Freitagnachmittag (14.00 Uhr) mit dem Auftritt der Brass-Band Moop Mama x Älice.

Auf insgesamt fünf Bühnen unmittelbar vor dem Weltnaturerbe Wattenmeer stehen bis Sonntag insgesamt 75 Konzerte, Lesungen und Filmvorführungen auf dem Programm. Headliner ist am Samstagabend das Minimal-Techno-Duo Kiasmos aus Island und den Färöern. Am Sonntag tritt dann Sängerin und Schauspielerin Paula Hartmann auf.