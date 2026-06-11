Nach Popp-Abgang: Wolfsburg holt dänische Nationalspielerin

Wolfsburg (dpa) –

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben auf so wichtige Abgänge wie Alexandra Popp und Vivien Endemann reagiert und für den Angriff die dänische Nationalspielerin Cecilie Floe Nielsen verpflichtet. Die 24-Jährige kommt vom SSC Neapel in Italien und erhielt in Wolfsburg einen Vierjahresvertrag. «Der VfL ist einer der besten Vereine Deutschlands und kann auch international auf eine großartige Geschichte zurückblicken», sagte sie.

Die Wolfsburgerinnen blieben zuletzt die zweite Saison nacheinander titellos. Mit Popp (Borussia Dortmund), Endemann (FC Liverpool), Caitlin Dijkstra (Tottenham Hotspur) und Lineth Beerensteyn (voraussichtlich Real Madrid) verlassen dazu mehrere Leistungsträgerinnen den Verein. Floe Nielsen ist nach der deutschen A-Nationalspielerin Giovanna Hoffmann (RB Leipzig) und der U23-Nationalspielerin Katharina Piljic (Bayer Leverkusen) der dritte Transfer, der diese namhaften Abgänge kompensieren soll.