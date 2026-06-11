Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit schwer verletztem Kind

Gehrden (dpa/lni) –

Nach einem Unfall in der Region Hannover, bei dem ein Zehnjähriger schwer verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Der Junge war am Mittwoch in Gehrden-Leveste von einem Auto angefahren worden, wie die Polizei mitteilte. Demnach wollte das Kind die Fahrbahn an einem Fußgängerüberweg überqueren.

Der Junge trat an der Kreuzung zwischen wartenden Fahrzeugen auf die Straße und wurde von einem Auto erfasst. Laut Polizei bremste der 21 Jahre alte Fahrer. Der Zehnjährige fiel auf die Motorhaube, stürzte zu Boden und blieb auf der Fahrbahnmitte liegen.

Das Kind erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung ein und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zur Ampelsituation machen können.