Hetze, Hass und Menschenfeindlichkeit sind im Internet leider mittlerweile Alltag. SAT.1 REGIONAL möchte auf das Thema aufmerksam machen und nimmt daher an der Initiative der Bremischen Landesmedienanstalt „Wir gegen Hass – Die Woche für mehr Respekt im Netz“ teil. Eine Woche lang werden dabei verschiedene Aspekte rund um das Thema Hass im Netz beleuchtet. Den Anfang macht die 28-jährige Influencerin Lena Westermann, die Hass im Netz erlebt hat.

Welche Folgen Hass im Netz für Betroffene haben kann, hat SAT.1 REGIONAL-Repoprter Jan Stölting mit dem Landesvorsitzenden des Weissen Rings in Bremen, Hans-Jürgen Zacharias, besprochen.