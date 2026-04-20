Auf dem Brocken schneit es

Wernigerode (dpa) –

Auf dem Brocken im Harz schneit es. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sorgen kühlere Luftmassen in Verbindung mit Niederschlag für Schneefall. Die Temperaturen liegen bei minus ein bis minus zwei Grad, sodass der Schnee sogar kurzzeitig liegen bleiben könnte.

Auch in höheren Lagen im Umfeld sind vereinzelt Schneeflocken möglich. Der Deutsche Wetterdienst dämpft jedoch die Hoffnungen auf einen winterlichen Ausflug im Schnee: Es sei damit zu rechnen, dass der Schneefall in etwa zwei bis drei Stunden wieder aufhört, hieß es am Nachmittag.