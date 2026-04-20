A7 nach Lkw-Unfall Richtung Norden gesperrt

Göttingen (dpa/lni) –

Nach einem Lkw-Unfall südlich von Göttingen ist die Autobahn 7 in Richtung Norden seit dem Nachmittag gesperrt. Der Lkw-Fahrer sei mit seinem Fahrzeug ins Schlingern geraten und dann umgestürzt, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Göttingen. Der Laster lag quer über die Fahrstreifen und blockierte so die Autobahn. Es kam zu einem kilometerlangen Stau. Vorübergehend war auch die Fahrbahn Richtung Süden teils gesperrt.

Wie lange die Sperrung noch andauern wird, war zunächst nicht abzusehen. Lkw- und Autofahrer wurden aufgerufen, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Die Polizei sperrte die Strecke zwischen dem Dreieck Drammetal und der Rastanlage Göttingen. Der Verkehr sollte teils am Autobahndreieck über die Autobahn 38 umgeleitet werden.

Am Morgen hatte sich bereits bei Hann. Münden ein schwerer Lkw-Unfall ereignet. Auch da wurde die Autobahn gesperrt. Im Bereich Hann. Münden kommt es immer wieder zu Unfällen mit Lastwagen auf der A7.