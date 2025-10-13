An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Schleswig-Holstein) ist am heutigen Montag das Wintersemester losgegangen. Gerade auf Erstsemester-Studierende prasselt vieles wie z.B. Willkommensfeier, Orientierung und Kontakte knüpfen ein. Und zusätzlich ist das Wohnen weiterhin eines der wichtigsten Themen für die Studis. WG-Zimmer und Wohnheimplätze sind knapp und teuer.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Zoo-Förderung: Stadt Osnabrück erhöht Finanzspritze für Tierpark13.10.2025 14:30 Uhr
Viele Zoos müssen von der Stadt oder den Kommunen finanziell bezuschusst werden. Denn alleine die Eintrittsgelder sowie Spendengelder und Sponsoringeinnahmen reichen oft nicht aus, um die Kosten...
Initiative „Hamburg testet Grundeinkommen“ scheitert bei Volksentscheid12.10.2025 22:02 Uhr
Ein erster staatlicher Modellversuchs zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens in Hamburg ist gescheitert. Nach Auszählung beim Volksentscheid „Hamburg testet Grundeinkommen“ haben 62,5 Prozent dagegen gestimmt, 37,5 Prozent...
Volksentscheid erzwingt strengere Klimaziele für Hamburg12.10.2025 21:02 Uhr
Die Hamburgische Bürgerschaft und der rot-grüne Senat müssen die Klimaneutralität der Stadt um fünf Jahre auf 2040 vorziehen. Bei einem Volksentscheid am Sonntag entschieden sich mehr als...
Hamburg zählt Stimmen zu Klimaschutz und Grundeinkommen aus12.10.2025 15:33 Uhr
Rund eine Stunde nach Ende der Abstimmungen über zwei Volksentscheide in Hamburg läuft die Auszählung der Stimmen auf Hochtouren. Nach Angaben des Statistikamts Nord waren gegen 19.00...
Volksentscheid: Hamburg früher klimaneutral? Experte sagt Ja zur Initiative10.10.2025 18:06 Uhr
Die Volksinitiative „Hamburger Zukunftsentscheid“ möchte erreichen, dass Hamburg schon 2040, und nicht wie bislang geplant erst 2045 klimaneutral wird. Bis Sonntag läuft der Volksentscheid, rund 427.000 haben...
Schärfere Sanktionen beim Bürgergeld geplant: So reagiert Niedersachsen auf die Reform10.10.2025 17:28 Uhr
Wer künftig Termine beim Jobcenter versäumt oder Jobangebote ablehnt, muss offenbar mit strengeren Konsequenzen rechnen. Die Reformen beim Bürgergeld sollen voraussichtlich 2026 in Kraft treten. In Niedersachsen...