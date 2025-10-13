An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Schleswig-Holstein) ist am heutigen Montag das Wintersemester losgegangen. Gerade auf Erstsemester-Studierende prasselt vieles wie z.B. Willkommensfeier, Orientierung und Kontakte knüpfen ein. Und zusätzlich ist das Wohnen weiterhin eines der wichtigsten Themen für die Studis. WG-Zimmer und Wohnheimplätze sind knapp und teuer.