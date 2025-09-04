Am Donnerstag wird der Welttag der sexuellen Gesundheit begangen. Seit 2010 soll dieser Tag besonders für das Thema sensibilisieren. Viele Einrichtungen – wie die Aidshilfe Niedersachsen – nutzen ihn, um aufzuklären. In Wolfsburg (Niedersachsen) konnten sich Menschen über Sicherheit beim Sex informieren und sich auch auf Geschlechtskrankheiten testen lassen.

Wie man sich am besten vor Geschlechtskrankheiten schützt und an wen man sich bei Fragen wenden kann, darüber hat SAT.1 REGIONAL-Redakteur Metin Turan mit Christian Gailus vom Landesverband Sexuelle Gesundheit Niedersachsen gesprochen.