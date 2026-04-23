Die Holistic Foundation hat 50 neue, winterfeste Anzüge für obdachlose Menschen an die Hamburger Johanniter gespendet. Die sogenannten Sheltersuits wurden am Dienstag vorgestellt. Die Anzüge bestehen aus einem Rucksack und einem Winterparka, der sich per Reißverschluss mit einem Schlafsack verbinden lässt. So entsteht ein wetterfester Schutz für die Nacht auf der Straße. In Hamburg leben derzeit rund 4.000 obdachlose Menschen. Bundesweit sollen in diesem Winter insgesamt 1.000 Sheltersuits verteilt werden.
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