Die Volksinitiative „Hamburger Zukunftsentscheid“ möchte erreichen, dass Hamburg schon 2040, und nicht wie bislang geplant erst 2045 klimaneutral wird. Bis Sonntag läuft der Volksentscheid, rund 427.000 haben schon per Brief abgestimmt.

Hans Schäfers, Professor für intelligente Energiesysteme und Energieeffizienz, hat mit SAT.1 REGIONAL-Moderator Björn Winter über den Zukunftsentscheid gesprochen. Er befürwortet die Initiative und hat mit vielen anderen Wissenschaftler:innen einen offenen Brief unterzeichnet.