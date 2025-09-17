Verdächtiger im Fall Maddie: Christian B. aus Haft entlassen

Der Angeklagte Christian B. (l) steht vor Prozessbeginn im Gerichtssaal im Landgericht Braunschweig neben seinem Anwalt Friedrich Fülscher. Archivbild. Foto: dpa

Der im Fall Maddie verdächtige Christian B. ist aus der Haft entlassen worden. Der 48-Jährige hat die Justizvollzugsanstalt in Sehnde (Niedersachsen) verlassen. Der Mann hat eine Gefängnisstrafe, zu der er 2019 vom Landgericht Braunschweig im Wesentlichen wegen schwerer Vergewaltigung verurteilt worden war, abgesessen.

Christian B. soll Fußfessel tragen

Christian B. soll nach seiner Haftentlassung für fünf Jahre eine elektronische Fußfessel tragen und weitere Auflagen erfüllen. Auch nach seiner Haftentlassung wird er noch immer als gefährlich eingestuft. Das bestätigte die Staatsanwalt Braunschweig gegenüber SAT.1 REGIONAL.

Im Fall Maddie unter Mordverdacht

Im Fokus ist der mehrmals vorbestrafte Sexualstraftäter seit einigen Jahren, weil deutsche Ermittler:innen ihn im Fall Madeleine McCann unter Mordverdacht haben. Das damals dreijährige britische Mädchen verschwand am 3. Mai 2007 aus einer Appartementanlage in Praia da Luz in Portugal. Im Juni 2020 informierte die Staatsanwaltschaft Braunschweig überraschend darüber, dass sie vom Tod des Mädchens ausgehe und einen Verdächtigen habe.

Christian B.s Verteidiger sprach mit Blick auf die Verdächtigungen öffentlich von einer „massiven Vorverurteilungskampagne“. Es gibt keine Anklage in dem Komplex und es gilt die Unschuldsvermutung. Für die deutschen Ermittlungen zu dem Fall aus Portugal sind die Strafverfolger:innen aus Niedersachsen zuständig, weil der Verdächtige seinen letzten Wohnsitz in Braunschweig hatte.

SAT.1 REGIONAL/dpa/Staatsanwaltschaft Braunschweig