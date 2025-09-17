Der 61-Jährige, der in der Szene nur „Der Hai“ genannt wird, gilt seit Jahrzehnten als einer der berüchtigtsten Drogenbosse Europas. Vor dem Hamburger Landgericht musste er sich wegen des Schmuggels von zehn Tonnen Kokain aus Südamerika über den Hamburger Hafen verantworten. Am Mittwoch erhielt er die höchste Haftstrafe, die in der Stadt jemals gegen einen Drogenboss verhängt wurde.