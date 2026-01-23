Die Brüder-Grimm-Schule in Hamburg-Jenfeld setzt auf Tierpädagogik: Die Schüler:innen lernen im Schulalltag den verantwortungsvollen Umgang mit Tieren. Zum schuleigenen „Zoo“ gehören Meerschweinchen, Hamster und zwei Ponys, die von den Kindern besonders geliebt werden. Doch eines der Ponys ist schwer erkrankt und benötigt dringend eine kostspielige Operation. Um die Behandlung finanzieren zu können, ruft die Schule jetzt zu Spenden auf.

