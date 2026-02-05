Medien, Nachrichten und Social Media sind ein fester Bestandteil der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen in Niedersachsen. Das Projekt Medienbildung des Niedersächsischen Landesinstituts für schulische Qualitätsentwicklung soll Schüler:innen dabei helfen, Fake News und Manipulation zu erkennen.

Unterstützung bekam das Projekt nun vom Fußball-Bundesligisten Hannover 96: Der Verein öffnete seine Tore für ein besonderes Medientraining. Rund 40 Schüler:innen schlüpften selbst in die Rolle von Journalist:innen und erlebten eine Pressekonferenz mit dem Profiverein aus nächster Nähe.