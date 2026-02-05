Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Medien, Nachrichten und Social Media sind ein fester Bestandteil der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen in Niedersachsen. Das Projekt Medienbildung des Niedersächsischen Landesinstituts für schulische Qualitätsentwicklung soll Schüler:innen dabei helfen, Fake News und Manipulation zu erkennen.

Unterstützung bekam das Projekt nun vom Fußball-Bundesligisten Hannover 96: Der Verein öffnete seine Tore für ein besonderes Medientraining. Rund 40 Schüler:innen schlüpften selbst in die Rolle von Journalist:innen und erlebten eine Pressekonferenz mit dem Profiverein aus nächster Nähe.

