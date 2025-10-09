In der Osnabrücker Innenstadt (Niedersachsen) zogen am Donnerstag – wie jedes Jahr – zahlreiche Schüler:innen mit ihren selbstgebastelten Steckenpferden durch die Straßen. Mit dem traditionellen Steckenpferd-Ritt erinnern sie an die Verkündung des Westfälischen Friedens im Jahr 1648.
