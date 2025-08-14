Es ist das Spiel der Vereinsgeschichte für Eintracht Norderstedt: Am Samstag müssen sie ihr Können gegen den FC St. Pauli vor 30.000 Zuschauenden im Millerntorstadion in der ersten Runde des DFB-Pokals unter Beweis stellen. Der klare Favorit sind zwar die Hamburger, aber der Pokal hat ja bekanntlich eigene Regeln. Die Regionalligisten wollen jedenfalls alles geben und die Bundesliga-Kicker gehörig ärgern.