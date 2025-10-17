Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Seit dem 12. Jahrhundert werden in Reinfeld (Schleswig-Holstein) Karpfen gezüchtet – eine Tradition, die auf die Zisterziensermönche zurückgeht. Sie durften in der Fastenzeit kein Fleisch essen und setzten daher auf Fisch. Heute ist die Karpfenzucht ein fester Bestandteil der Region. SAT.1REGIONAL-Landreporter Kevin Laske war beim Abfischen im Herrenteich dabei.

