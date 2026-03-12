PressefreiheitMachtSchule in Niedersachsen: Jetzt bewerben und SAT.1 REGIONAL besuchen

Zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai 2026 hat der Verein “Journalismus macht Schule” (JmS) die bundesweite Aktionswoche #PressefreiheitMachtSchule initiiert, um auf die Bedeutung eines unabhängigen Journalismus für eine funktionierende Demokratie hinzuweisen.

SAT.1 REGIONAL macht mit! Wir möchten Schülerinnen und Schülern erklären, wie das SAT.1 Regionalmagazin entsteht und geben ihnen einen Einblick in die Redaktion und unser Studio in Hamburg!

Datum: 04. & 05. Mai 2026

Uhrzeit: 11:00 – 13:30 Uhr

Dauer: ca. 2,5 Stunden

Ort: 17:30 SAT.1 REGIONAL, Rothenbaumchaussee 80, 20148 Hamburg

Zielgruppe: Schulklassen der Klassenstufe 8-11 aus Niedersachsen

Max. Teilnehmende: 28

Jetzt bewerben!

Hier geht´s zum Bewerbungsformular (Homepage der Niedersächsischen Landesmedienanstalt).

Anmeldeschluss ist der 18. März 2026.