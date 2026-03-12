#PressefreiheitMachtSchule in Niedersachsen: Jetzt bewerben und SAT.1 REGIONAL besuchen

12. März 2026

Zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai 2026 hat der Verein “Journalismus macht Schule” (JmS) die bundesweite Aktionswoche #PressefreiheitMachtSchule initiiert, um auf die Bedeutung eines unabhängigen Journalismus für eine funktionierende Demokratie hinzuweisen.

SAT.1 REGIONAL macht mit! Wir möchten Schülerinnen und Schülern erklären, wie das SAT.1 Regionalmagazin entsteht und geben ihnen einen Einblick in die Redaktion und unser Studio in Hamburg!

  • Datum: 04. & 05. Mai 2026
  • Uhrzeit: 11:00 – 13:30 Uhr
  • Dauer: ca. 2,5 Stunden
  • Ort: 17:30 SAT.1 REGIONAL, Rothenbaumchaussee 80, 20148 Hamburg
  • Zielgruppe: Schulklassen der Klassenstufe 8-11 aus Niedersachsen
  • Max. Teilnehmende: 28

Jetzt bewerben!

Hier geht´s zum Bewerbungsformular (Homepage der Niedersächsischen Landesmedienanstalt).

Anmeldeschluss ist der 18. März 2026.

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video02:33 Min.

Personalmangel an Bremer Förderschule führt zu regelmäßigem Unterrichtsausfall

12.03.2026 16:22 Uhr

Der Fachkräftemangel ist an vielen Schulen ein Problem – an einer Bremer Förderschule für Kinder mit Beeinträchtigung spitzt sich die Lage jetzt besonders zu. Wegen fehlender Schulassistenzkräfte...

Video01:56 Min.

Bald noch weniger Arzttermine in Hamburg? Kassenärztliche Vereinigung warnt

12.03.2026 15:00 Uhr

Einen Facharzttermin in Hamburg zu bekommen, kann schon mal einige Wochen oder sogar Monate dauern. Das könnte jetzt sogar noch schlimmer werden, warnt die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg....

Video01:55 Min.

Eisbär „Rasputin“ soll im Tierpark Hagenbeck für Nachwuchs sorgen

12.03.2026 14:03 Uhr

Im Hamburger Tierpark Hagenbeck gibt es diese Woche ein besonderes Kennenlernen: Der neue Eisbär „Rasputin“ ist eingezogen und soll das Herz von Eisbärin „Victoria“ gewinnen. Der 626...

Video02:10 Min.

Uni Hamburg bleibt Exzellenz-Universität: Studierende protestieren gegen Sparpolitik

12.03.2026 14:01 Uhr

An der Uni Hamburg ist die Zukunft erstmal gewiss. Die Universität darf den Exzellenz-Status behalten. Das steht natürlich für Renommee und herausragende Forschung und bedeutet eine Förderung...

Video02:33 Min.

Nachwuchs bei schottischen Hochlandrindern im Wildgatter Hildesheim

12.03.2026 11:45 Uhr

Im Wildgatter Hildesheim (Niedersachsen) gibt es bei den schottischen Hochlandrindern den ersten Nachwuchs des Jahres. Das kleine Kälbchen „Kim“ ist neugierig und macht sich bisher prächtig. Mit...

Video02:43 Min.

Musical „Unter Wasser“ im Kieler Schloss

12.03.2026 11:26 Uhr

Das Musical „Unter Wasser“ wird dargestellt von Kindern und Jugendlichen, die mittlerweile mitten in den letzten Proben für die Premiere im Kieler Schloss (Schleswig-Holstein) stecken. Am Freitag...

Zur Startseite