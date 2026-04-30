Mann attackiert beim Kochkurs 44-Jährige mit Messer

Während eines Kochkurses ist es in Hamburg zu einem Messerangriff gekommen. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 44-Jähriger ist bei einem Kochkurs einer sozialen Hilfseinrichtung in Hamburg-Hamm mit einem Messer attackiert worden. Der Mann erlitt dabei mehrere, nicht lebensgefährliche Stichverletzungen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten ihn am Mittwoch ins Krankenhaus.

Der 40-jährige mutmaßliche Täter attackierte aus bislang ungeklärten Gründen den 44-Jährigen mit einem Küchenmesser. Ein weiterer Kursteilnehmer konnte dem Angreifer das Messer abnehmen, hieß es. Die Polizei nahm den 40-jährigen Tatverdächtigen noch in der Einrichtung vorläufig fest, die Mordkommission übernahm nun die Ermittlungen. Ein Richter erließ am Donnerstagvormittag einen Haftbefehl.