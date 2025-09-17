In Bremerhaven (Bremen) wurde am Mittwoch die Auszeichnungen für besondere Zivilcourage vergeben. Einer der Preisträger ist in diesem Jahr Dirk Heyer. Der 35-Jährige sitzt im Rollstuhl und wird für sein mutiges und engagiertes Eingreifen geehrt, als eine junge Frau in einem Linienbus von einem Mann bedroht und körperlich angegriffen wurde.
