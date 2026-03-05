Am Donnerstag gab es hohen Besuch aus Karlsruhe in Bremen. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, hat die Gesamtschule Ost in der Hansestadt besucht. Dort hat er mit den Jugendlichen über das Grundgesetz und die Bedeutung des Rechtsstaats gesprochen. Anlass ist der 75-jährige Geburtstag des Bundesverfassungsgericht.
