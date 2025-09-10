„Pay with your Blood“: Blutspendeaktion des Wacken Open Air und des UKE in Hamburg

Eine Person spendet Blut. Foto: AnnaStills/stock.adobe.com/Symbolbild

Das Wacken Open Air (W:O:A), die Wacken Foundation und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) rufen unter dem Motto „Pay with your Blood“ erneut zur Blutspende auf.

Auftaktevent am 13. September in Hamburg

Beim Auftaktevent am 13. September 2025 in Hamburg erhalten die Blutspender:innen ein Ticket für das Konzert der Metal-Band „Heaven Shall Burn“ – solange der Vorrat reicht. Spender:innen, die ihr W:O:A-Festivalbändchen 2025 vorzeigen, erhalten außerdem ein limitiertes „Blood Donor“-T-Shirt.

Als Special Guest sind „Lord of the Lost“ vor Ort: Die Dark-Rock-Band aus Hamburg spendet nicht nur selbst Blut, sondern spielt auch ein Akustikset. Unterstützt wird die Aktion außerdem vom Gitarristen „VanSteef“ sowie von der Wacken Foundation und Metality e.V., die zu weiteren Aktionen vor Ort einladen.

Für die Blutspende am 13. September können keine Termine mehr im Vorfeld reserviert werden. Die Blutspende ist aber auch ohne vorherige Anmeldung – dann mit längerer Wartezeit – möglich. Wer spenden, aber nicht lange warten möchte, kann sich einfach einen anderen Termin bis zum Ende der Aktion am 29. November 2025 buchen.

Blutspenden im UKE dringend benötigt

Jährlich werden im UKE rund 40.000 Blutkonserven bei Operationen, Notfallbehandlungen oder zur Versorgung bei chronischen Krankheiten benötigt. 27.000 Blutspenden werden jedoch nur gewonnen. Viele Menschen verlassen sich darauf, dass in der Klinik genug Blutkonserven vorhanden sind.

Blutspendeaktion deutschlandweit

Die Blutspendeaktion „Pay with your Blood“ findet deutschlandweit an acht Standorten statt. Neben Hamburg kann auch in Dresden, Jena, Berlin, Köln, Mainz, Stuttgart und München gespendet werden.

Mehr Informationen zu den Blutspendeterminen, Standorten und Konzertterminen der Band „Heaven Shall Burn“ gibt es auf der Aktionsseite des Wacken Open Air.

SAT.1 REGIONAL/UKE/Wacken Open Air