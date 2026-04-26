Kontrollen am Hauptbahnhof – Messer, Kokain und Haftbefehl

Hamburg (dpa/lno) –

Die Bundespolizei hat bei einer Kontrolle rund um den Hamburger Hauptbahnhof nach eigenen Angaben 100 Gramm Kokain, acht Messer und sechs Reizstoffsprühgeräte sichergestellt. Die Beamten führten bei einem Einsatz am Samstag rund 560 Personenkontrollen und Durchsuchungen durch, wie die Bundespolizei mitteilte. Dabei verhafteten die Einsatzkräfte demnach auch einen 37 Jahre alten Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde. Er sei bereits verurteilt worden, weil er gegen das Waffengesetz verstoßen habe.

Zudem seien bei den Kontrollen fünf Menschen aufgefallen, nach denen die Staatsanwaltschaft wegen Straftaten fahndete. Mehr als 40 Polizisten waren den Angaben zufolge bei der Kontrolle des Waffenverbots im Nahverkehr am Samstag im Einsatz. Die Beamten leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren ein.