35-Jähriger vermisst – Polizei geht von Verbrechen aus

Halstenbek (dpa/lno) –

Ein seit knapp anderthalb Wochen vermisster Mann aus dem Kreis Pinneberg ist der Polizei zufolge mutmaßlich Opfer eines Verbrechens geworden. Er wird weiterhin gesucht, wie die Polizei mitteilte. Der 35 Jahre alte Mann sei zuletzt am Abend des 15. Aprils in Halstenbek bei Hamburg am Krupunder See gesehen worden.

Vor seinem Verschwinden habe sich der Mann mit einer Gruppe gestritten. Möglicherweise sei der Mann gegen seinen Willen weggebracht worden, heißt es von der Polizei. Die Beamten bitten um Hinweise zu dem Vermissten.