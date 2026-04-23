Wolf bei Unfall schwer verletzt – Jäger muss Tier erlegen

Geestland (dpa/lni) –

Ein Wolf ist nahe Geestland (Landkreis Cuxhaven) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Eine Amtstierärztin ordnete an, das Tier aufgrund seiner schweren Verletzungen von einem Jäger erlegen zu lassen, wie die Polizei mitteilte. Der 39-jährige Fahrer blieb demnach unverletzt.

In der Nacht zu Donnerstag kreuzte der Wolf den Angaben zufolge die Fahrbahn zwischen Neuenwalde und Debstedt. Der Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste das Tier, wie es weiter hieß. Der verletzte Wolf habe sich auf einen Grünstreifen zwischen Leitplanke und Wildschutzzaun geschleppt. Ein Jagdberechtigter habe das Tier daraufhin erlegt. Die Polizei schätzt den Schaden auf knapp 10.000 Euro.