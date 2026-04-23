Betrunkener Lkw-Fahrer baut Unfall – 2,93 Promille

Delmenhorst (dpa/lni) –

Ein alkoholisierter Sattelzugfahrer hat sich in Delmenhorst auf einer Verkehrsinsel festgefahren und dabei die Grünfläche, einen Laternenmast und einen Baum beschädigt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,93 Promille, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

Der 47-jährige Fahrer sei am Montagabend entgegen der Beschilderung in eine Straße abgebogen und beim Versuch, zu wenden, auf einer Verkehrsinsel stecken geblieben. Der Lkw musste daraufhin abgeschleppt werden und war nicht mehr fahrbereit, hieß es. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde dem Mann der Führerschein entzogen. Die Polizei hat nun ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Der Schaden liegt den Angaben zufolge bei knapp 6.000 Euro.