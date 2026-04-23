Meist trocken und zeitweise sonnig im Niedersachsen

Hannover/ Bremen (dpa/lni) –

Das Wetter bleibt in den kommenden Tagen in Niedersachsen und Bremen überwiegend trocken. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwärmt sich die eingeflossene Luftmasse polaren Ursprungs unter Hochdruckeinfluss vor allem tagsüber weiter. Während es nachts vergleichsweise kühl bleibe, dürften sich Ausflügler insbesondere am Sonntag auf Sonnenschein freuen.

Nach einem teils nebligen oder trüben Start am Donnerstag lockert die Bewölkung laut DWD im Tagesverlauf auf und macht Platz für sonnige Abschnitte. Niederschläge werden nicht erwartet. Die Temperaturen erreichen demnach höchstens 12 bis 17 Grad, an der Küste bleibt es mit etwa 10 Grad kühler. Dort sind ab Mittag Böen mit Windgeschwindigkeiten bis etwa 55 Kilometern pro Stunde möglich. In Südniedersachsen tritt am Morgen örtlich noch leichter Frost bis minus 2 Grad auf, wie es weiter hieß.

Auch der Freitag beginnt teils stark bewölkt oder neblig-trüb, später zeigt sich jedoch vereinzelt die Sonne. Es bleibt der Vorhersage zufolge trocken bei Höchstwerten um die 10 Grad an der Küste und zwischen 13 und 17 Grad im Binnenland. Der Wind weht mäßig bis frisch, an der See stark und böig.

Wie das Wetter am Wochenende wird

Am Samstag überwiegen laut DWD die Wolken, vereinzelt sind schwache Regenschauer möglich. Die Temperaturen erreichen demnach 11 Grad an der Küste und bis zu 13 Grad im Binnenland. Dazu bleibt es vor allem an der See windig.

Deutlich freundlicher zeigt sich der Sonntag: Bei viel Sonne bleibt es niederschlagsfrei und die Temperaturen steigen auf 9 bis 12 Grad an der Küste und bis zu 16 Grad im Raum Wolfsburg. In der Nacht zum Montag ist verbreitet wieder leichter Frost in Bodennähe möglich.