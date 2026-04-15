Wo ist der Fahrer? Auto nach Unfall zurückgelassen

Dissen am Teutoburger Wald (dpa/lni) –

Stundenlang ist ein Autofahrer nach einem Unfall nahe Osnabrück gesucht worden. Er hatte sein Auto nach dem Zusammenstoß mit einer Grundstücksmauer in Dissen am Teutoburger Wald zurückgelassen, wie die Polizei mitteilte. Zahlreiche Polizeikräfte suchten den 41-Jährigen in der Nacht zum Mittwoch, unter anderem auch mit einem Hubschrauber.

Schlussendlich machten Beamte den Mann in seiner Wohnung ausfindig. Den Angaben nach hatte er leichte, unfalltypische Verletzungen sowie knapp ein Promille Alkohol im Blut. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an. Gegen den Mann wird jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

In der Nacht hatte zuvor ein Autofahrer den verlassenen Wagen bemerkt. Die Situation am Unfallort deutete darauf hin, dass der Mann mit seinem Kleinwagen in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen ist. Das Auto sei dann erst gegen die Mauer geprallt und anschließend auf die Straße geschleudert worden, teilte die Polizei mit.