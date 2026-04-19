Wimmers Traumtor für die Ehefrau: «Genau 2.800 Tage»

Berlin (dpa) –

Für Wolfsburgs Patrick Wimmer war der Tag beim 1. FC Union Berlin rundum perfekt. Eine neue Frisur, ein Traumtor mit dem Außenrist und ein ganz spezieller Liebestag mit Ehefrau Sarah. «Mit meiner Frau habe ich heute einen besonderen Tag, wie lange wir schon zusammen sind. Es ist witzig, dass ich die ganz genauen Zahlen weiß. Es sind 400 Wochen genau und 2800 Tage genau. Es sind alles gerade Zahlen», verriet der Österreicher nach dem 2:1 beim 1. FC Union Berlin mit einem Grinsen.

Dass er diese Zahlen so exakt parat hatte, kommt nicht von ungefähr. «Es kommt immer von mir. Kein Spaß», erklärte der Bundesliga-Stürmer und gab zu: «Ich muss sagen, ich habe schon eine App, die mitzählt.» Das besondere Datum habe ihm zusätzliche Energie verliehen.

Wimmers Schlenzer mit dem Außenrist

Wimmer hatte den Tabellenvorletzten, der bis auf zwei Punkte an St. Pauli auf Platz 16 heranrückt, sehenswert in Führung gebracht. Der 24-Jährige nutzte die Räume im Mittelfeld, zog nahezu unbedrängt bis vor die Strafraumgrenze und schlenzte den Ball aus der Distanz mit dem Außenrist ins Eck. «Ich habe mich selber gewundert, dass ich den Ball treffen kann mit dem Außenrist. Bin selber froh, dass der dann so reingerutscht», sagte Wimmer ungläubig.

Neue Frisur bringt Glück: «Frau hat das Machtwort»

Auch der neue, kürzere Haarschnitt hatte nach Meinung des Offensivspielers Anteil am Erfolgstag. «Heute kommt alles zusammen. Vor allem in Bielefeld und erste Saison in Wolfsburg hatte ich die Frisur», berichtete Wimmer. Die Idee kam aber nicht von ihm. «Die Frau hat das Machtwort. Wenn die Frau ja oder nein sagt, dann habe ich das so zu machen», scherzte der Wolfsburger.