23-Jähriger stirbt nach Kollision mit Baum

19. April 2026 5:54
Feuerwehrleute löschen das Auto in der Nacht. Ulf Zurlutter/Nord-West-Media TV/dpa
Feuerwehrleute löschen das Auto in der Nacht. Ulf Zurlutter/Nord-West-Media TV/dpa

Löningen (dpa/lni) –

Bei dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Baum ist ein junger Autofahrer ums Leben gekommen. Der 23-Jährige kam mit seinem Wagen bei Löningen (Kreis Cloppenburg) von der Straße ab und prallte gegen den Baum, wie ein Polizeisprecher sagte. Durch die Wucht der Kollision fing der Wagen in der Nacht Feuer und brannte vollständig aus. 

Der Fahrer habe nicht mehr rechtzeitig aussteigen können, berichtete der Sprecher weiter. Für ihn sei jede Hilfe zu spät gekommen. Warum er mit dem Wagen von der Straße abkam, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:260419-930-963617/1

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