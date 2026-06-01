Wie das DRK ein ganzes Krankenhaus in Krisengebiete bringt

Eine OP-Schwester zeigt auf der Messe Interschutz einen mobilen Operationssaal als Teil eines kompletten Feldkrankenhauses des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Es steckt in Hunderten Kisten, kann per Flugzeug in Krisengebiete gebracht werden und soll dort zerstörte Kliniken ersetzen: Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat auf der Messe Interschutz in Hannover sein Feldkrankenhaus gezeigt. Leiter der internationalen Zusammenarbeit beim DRK-Bundesverband ist Christof Johnen. Er erklärt, wie das mobile Krankenhaus funktioniert.

Was ist das DRK-Feldkrankenhaus?

Es ist ein voll ausgestattetes Krankenhaus, das in Kisten verpackt und in Zelten aufgebaut werden kann. Nach Angaben von Johnen verfügt es über grundlegende Funktionen eines Krankenhauses: eine Notaufnahme, Bettenstationen, Labor, Röntgen, Operationssaal und Geburtshilfe.

«Wenn Sie also ein normales Kreiskrankenhaus haben und all das, was dort gemacht wird – können wir in unserem Krankenhaus auch machen», sagte Johnen. Der Unterschied: Das Feldkrankenhaus kann innerhalb weniger Tage aus Berlin mit Flugzeugen an nahezu jeden Ort der Welt gebracht werden.

Wann kommt das Krankenhaus zum Einsatz?

Gedacht ist es für schwere Krisen, Katastrophen und bewaffnete Konflikte. Nach Erdbeben oder in Kriegsgebieten können Krankenhäuser beschädigt oder zerstört sein. Dann kann das Feldkrankenhaus Einrichtungen vor Ort ersetzen oder zusätzliche Behandlungskapazitäten schaffen.

Johnen nennt als Beispiele frühere Einsätze nach Erdbeben in der Türkei 1999, in Indien 2001 und in Haiti 2010. Zuletzt sei das Krankenhaus nach Gaza entsandt worden und habe dort im Mai 2024 seine Arbeit aufgenommen.

Wie groß ist das Feldkrankenhaus?

Das hängt vom Bedarf ab. Das Krankenhaus ist modular aufgebaut. Es kann nach DRK-Angaben etwa mit einem oder zwei Operationssälen, mit 60 oder 120 Betten entsandt werden.

Auch einzelne Einheiten sind möglich – etwa ein Röntgenmodul, eine Bettenstation oder eine Mutter-Kind-Station. Vor einem Einsatz erkundet das DRK nach Angaben von Johnen die Lage, damit nicht zu viel und nicht das falsche Material geschickt wird.

Gibt es das Krankenhaus mehrfach?

Beim Deutschen Roten Kreuz gibt es dieses große Feldkrankenhaus nach Angaben von Johnen nur ein Mal. Daneben verfüge das DRK über eine kleinere Einheit für ambulante Versorgung und Notfallbehandlung, allerdings ohne stationäre Aufnahme.

Vergleichbare Feldkrankenhäuser gebe es unter anderem beim Kanadischen, Japanischen, Finnischen und Norwegischen Roten Kreuz. Im zivilen Bereich sei das weltweit eine seltene Struktur. Das Militär verfüge ebenfalls über eigene mobile Krankenhäuser.

Wie schnell kann das Krankenhaus einsatzbereit sein?

Ist das Material verpackt, kann es nach Angaben von Johnen meist innerhalb von 24 bis 48 Stunden auf den Weg gebracht werden. Hinzu kommen die Flugzeit und die Bedingungen im Katastrophengebiet. Das Rote Kreuz hat keine eigenen Frachtflugzeuge, sondern chartert Maschinen auf dem Markt.

Manchmal kann ein Großraumflugzeug nicht direkt im betroffenen Gebiet landen. Dann muss Material auf kleinere Transportflugzeuge umgeladen werden. Je nach Lage kann der Weg zum Einsatzort daher sehr unterschiedlich lange dauern.

Was kann das Feldkrankenhaus nicht leisten?

Spezialleistungen wie neurochirurgische Operationen sind nach Angaben von Johnen nicht möglich. Auch endoskopische Chirurgie werde unter Feldbedingungen nicht angeboten, weil Geräte und Material dafür aufwendig gereinigt, desinfiziert und sterilisiert werden müssten.

Stattdessen werde konventionell operiert. Dafür brauche es Personal, das auf die besonderen Bedingungen in Krisen- und Katastrophengebieten vorbereitet sei.

Wer arbeitet in dem Krankenhaus?

Das DRK verfügt nach eigenen Angaben über einen Pool von rund 500 Menschen. Dazu gehören Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, technisches Personal, Ingenieurinnen, Handwerker, Verwaltungskräfte und Logistiker. Sie arbeiten im Alltag etwa in Kliniken, Praxen oder eigenen Betrieben.

Im Krisenfall fragt das DRK ihre Verfügbarkeit ab und stellt daraus ein erstes Einsatzteam zusammen. Die Einsatzkräfte werden regelmäßig für die Arbeit unter Feldbedingungen geschult.

Kann das Feldkrankenhaus auch in Deutschland eingesetzt werden?

Entwickelt wurde es für internationale Einsätze nach großen Katastrophen und in bewaffneten Konflikten. Es entspreche den Standards der Weltgesundheitsorganisation, sagte Johnen. Für den Einsatz in Deutschland und Europa sei es ursprünglich nicht gedacht gewesen. Wenn eine Krise dies erforderlich mache, sei das Krankenhaus aber auch hier einsetzbar.