Wer künftig an der Spitze der Bremer FDP steht

Bremen (dpa/lni) –

Bettina Schiller leitet künftig die Bremer FDP. Die Unternehmerin erhielt auf dem Landesparteitag 35 von 60 Stimmen, wie die Partei mitteilte. Sie setzte sich gegen drei weitere Kandidaten durch und muss die FDP nun für die Bürgerschaftswahl in einem Jahr aufstellen.

Schiller war bisher stellvertrende Landesvorsitzende und Vorsitzende der Liberalen Frauen Bremen. Sie ist 1954 in Wiesbaden geboren und in Bremen aufgewachsen. Die Unternehmerin leitet mit ihren beiden Söhnen eine Firma mit mehreren Hundert Angestellten.

Amtsvorgänger trat freiwillig ab

Der bisherige Landeschef Thore Schäck hatte nicht mehr kandidiert. Das sei eine strategische Entscheidung, sagte der FDP-Politiker vorab, der sechs Jahre lang an der Spitze der Bremer Partei stand. Er wolle sich vor der nächsten Wahl ganz auf seine Rolle als Fraktionsvorsitzender konzentrieren.

Gastredner auf dem Parteitag war der stellvertretende FDP-Bundeschef Wolfgang Kubicki.