Messerangriff in Unterkunft – 18-Jähriger in U-Haft

Die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft und die Mordkommission haben die Ermittlungen übernommen. (Symbolbild) Daniel Vogl/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 37-Jähriger ist bei einem Messerangriff in einer Wohnunterkunft im Stadtteil Volksdorf potenziell lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 18 Jahre alter Tatverdächtiger noch am Morgen in der Unterkunft vorläufig festgenommen.

Zuvor sei es aktuellen Erkenntnissen zufolge zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen. Der 37-Jährige wurde mit einer Verletzung am Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht. Es bestehe derzeit keine Lebensgefahr.

Die Staatsanwaltschaft behandelt den Vorfall als versuchtes Tötungsdelikt. Die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.