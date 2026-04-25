Bundespräsident besucht Emden zu Kunsthallen-Jubiläum

Emden (dpa/lni) –

Die Emder Kunsthalle feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Zu der Eröffnung der Jubiläumsausstellung wird an diesem Samstag (11.00 Uhr) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der ostfriesischen Seehafenstadt erwartet. Außerdem lädt die Kunsthalle anschließend zu einem Festakt im Emder Festspielhaus am Wall. Dabei sein werden unter anderem auch Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies, Kulturminister Falko Mohrs (beide SPD) und Kunsthallen-Gründerin Eske Nannen.

Die Jubiläumsausstellung hat den Titel «Bilder, die wir lieben» – sie schlägt nicht nur einen Bogen über 130 Jahre Kunstgeschichte, sondern erzählt auch von der Entwicklung des Museums und der Sammlung, die über die Jahrzehnte inzwischen auf rund 1.700 Werke gewachsen ist.

Die Kunsthalle war 1986 von «Stern»-Gründer Henri Nannen und seiner späteren Frau Eske gegründet worden. Ausgangspunkt war die Idee, die Kunstsammlung Henri Nannens der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Heute zählt die Emder Kunsthalle zu den anerkanntesten Kunstmuseen Norddeutschlands. Schwerpunkte der Sammlung sind Bilder der Neuen Sachlichkeit und des deutschen Expressionismus.