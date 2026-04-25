Transporter fährt Fahrradfahrer an – 36-Jähriger tot

Friedland (dpa/lni) –

Ein Fahrradfahrer ist in Friedland im Landkreis Göttingen von einem Transporter angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Ein 33-Jähriger sei nach ersten Erkenntnissen mit seinem Fahrzeug von hinten auf den 36 Jahre alten Radfahrer aufgefahren, teilte die Polizei mit. Dieser wurde dabei von seinem Fahrrad in einen Straßengraben geschleudert. Er kam in ein Krankenhaus, in dem er wenig später starb.

Der zwölf Jahre alte Sohn des Opfers, der zum Unfallzeitpunkt am Freitagabend vor ihm fuhr, stürzte und wurde leicht verletzt. Laut Polizei gab es Hinweise, dass der Transporterfahrer alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Smartphone beschlagnahmt.