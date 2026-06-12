Festnahme und ein verletzter Polizist nach Verfolgungsfahrt

Gribbohm (dpa/lno) –

Nach einer in Gribbohm (Kreis Steinburg) gestarteten Verfolgungsfahrt mit einem verletzten Beamten und einem beschädigten Streifenwagen, ist ein 31-Jähriger festgenommen worden. Der Einsatz begann am Donnerstagmorgen mit der Beschwerde einer Anwohnerin, dass ein Mann auf ihrer Auffahrt parkt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen. Als die Beamten eintrafen, war das Fahrzeug demnach bereits verschwunden. Eine Überprüfung des Kennzeichens habe ergeben, dass der Wagen des Mannes zur polizeilichen Fahndung ausgeschrieben war.

Streifenwagen gerammt und Polizist angefahren

Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später das Fahrzeug fanden, habe sich der Fahrer geweigert, anzuhalten. Er sei im Laufe der Verfolgungsfahrt auf einen Streifenwagen aufgefahren und habe einen Beamten leicht verletzt, indem er ihm über den Fuß gefahren sei. Schließlich konnte der Mann festgenommen und in Untersuchungshaft überführt werden, wie es weiter hieß. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und dem tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte wurden aufgenommen.