20 Verletzte nach Schulbusunfall in Hameln

Hameln (dpa/lni) –

Bei einem Unfall mit einem Schulbus sind in Hameln 20 Menschen leicht verletzt worden. Ein Betonmischer war am Donnerstag auf den Bus aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Fünf Verletzte kamen den Angaben nach in Krankenhäuser.

Der 58 Jahre alte Lastwagenfahrer, der zu den Verletzten zählte, übersah den an einer Haltestelle stehenden Bus aus bislang ungeklärter Ursache. Der Fahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können, wie die Polizei mitteilte. In dem Bus waren den Angaben nach vor allem minderjährige Schulkinder.

Die Bundesstraße 83, auf der der Unfall passierte, war zwischenzeitlich voll gesperrt. Die Beamten schätzten den Schaden an den Fahrzeugen auf 30 000 Euro.