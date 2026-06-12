Towers Hamburg: Topscorer Daniels zieht es nach Puerto Rico

Hamburg (dpa) –

Basketball-Bundesligist Towers Hamburg verliert seinen Topscorer. Der US-Amerikaner Devon Daniels verlässt nach etwas mehr als einem halben Jahr den Tabellen-14. der abgelaufenen Saison und spielt künftig für den puerto-ricanischen Club Atléticos de San Germán, teilten die Towers mit.

Daniels war im vergangenen November nach Hamburg gekommen. Der 27 Jahre alte Guard absolvierte 39 Spiele für die Towers in der Bundesliga und im EuroCup. Im Schnitt kam er auf 17,1 Punkte, 3,6 Rebounds und 2,5 Assists.

Einen Tag zuvor hatte der Club Sid-Marlon Theis als Forward verpflichtet. Der in der Nähe von Hamburg geborene 33-Jährige hatte in den vergangenen Saison für den Liga-Konkurrenten Rostock Seawolves gespielt war dort auch Kapitän. In Hamburg erhält er einen Einjahresvertrag.