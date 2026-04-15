Versuchter Totschlag vor fünf Jahren: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen für eine Tat aus dem Jahr 2021. (Symbolbild) Boris Roessler/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Fast fünf Jahre nach der Tat suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach Zeugen für ein versuchtes Tötungsdelikt auf dem Kieler Vinetaplatz. Der Aufruf erfolgt laut einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Behörden, «da die Tat bislang nicht vollständig aufgeklärt werden konnte».

In der Nacht zum 25. April 2021 war ein Mann von elf Menschen mit unterschiedlichen Schlagwerkzeugen angegriffen, verletzt und anschließend zurückgelassen worden. Einige Tage nach der Tat konnte der Geschädigte das Krankenhaus verlassen.

Neue mutmaßliche Täter im Fokus

Das Landgericht Kiel verurteilte im Mai 2022 insgesamt sieben Menschen wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu mehrjährigen Gefängnisstrafen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln weiterhin in dem Fall und prüfen Verdachtsmomente gegen Personen, die bislang nicht mit der Tat in Zusammenhang gebracht werden konnten.