Dick Brave ist wieder da – Sasha mit Tourstart in Kiel

Kiel (dpa/lno) –

Der Rockabilly-Starsänger Dick Brave ist zurück auf der Bühne: Vor ausverkauftem Haus hat der Hamburger Musiker Sasha in Kiel am Abend das erste Konzert seiner Clubtour als Dick Brave gegeben und sich von seinem Publikum begeistert feiern lassen. 16 weitere Clubs stehen bis Anfang Mai auf dem Tourplan von Dick Brave und seiner Band. 2004 hatten sich Dick Brave und seine Band zunächst aus dem Showbusiness verabschiedet.

Im Januar 2026 war nun das neue Album des Rock’n’Roll-Sängers herausgekommen. Ein Doppelalbum, das 20 Ohrwürmer wie «Back for Good», «The Winner Takes it All», «Sex Bomb», «Shake it Off» und «The A-Team» im typischen Dick-Brave-Stil neu vertont hat. Für das Alter Ego Dick Brave wirft sich der Sänger Sasha in seine besten Rockabilly-Klamotten, stylt mit Pomade sein Haar und holt den amerikanischen Akzent aus der Kiste. Mit dem Erfolgsrezept kommt der 54-Jährige einst wie heute gut an: Die Clubtour war ratzfatz komplett ausverkauft.